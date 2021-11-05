Матч «Динамо» – «Ворскла» обслужит Иванов и другие судейские назначения 14-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Отметим, что второй раз в нынешнем сезоне работать в поле на поединке элитного дивизиона будет Анастасия Романюк.
14-й тур
5 ноября (пятница)
«Александрия» – «Металлист 1925» – Роман Блавацкий (Львов)
6 ноября (суббота)
«Минай» – «Мариуполь» – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
«Динамо» – «Ворскла» – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр)
«Черноморец» – «Рух» – Дмитрий Панчишин (Харьков)
7 ноября (воскресенье)
«Ингулец» – «Днепр-1» – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр VAR – Катерина Монзуль (Харьков)
«Колос» – «Шахтер» – Владимир Новохатний (Киев), арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область)
«Заря» – «Верес» – Анатолий Абдула (Харьков)
«Львов» – «Десна» – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
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