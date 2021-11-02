Матч «Динамо» – «Барселона» посетит делегат УЕФА, ранее работавший в киевском клубе

Сегодня, 2 ноября, пройдет поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Барселоной».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в Киев приехал экс-нападающий столичного клуба и бывший нападающий сборной Латвии Марис Верпаковскис.

Сейчас он работает делегатом УЕФА, однако на этот раз приехал в Киев на матч Лиги чемпионов в качестве гостя.

Верпаковскис был на контракте в «Динамо» с 2003 года по 2011 года. В составе киевской команды провел 49 матчей и забил 11 мячей. Также выступал за «Сконто», «Металлург» Лиепая, «Хетафе», «Хайдук», «Сельту», «Эрготелис», «Баку» и «Лиепая».

Матч «Динамо» – «Барселона» пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

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