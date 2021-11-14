Матч Босния и Герцеговина – Украина рассудит испанская бригада арбитров

На отборочном матче ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина будет работать испанская судейская бригада во главе с Антонио Мигелем Матео Лаосом.

На линиях ему помогут Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый арбитр – Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Арбитр ВАР – Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Ассистент арбитра ВАР – Гильермо Куадра Фернандес. Судейский наблюдатель – Йорн Вест Ларсен (Дания). Делегат УЕФА - Раденко Миятович (Словения).

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в Зенице и начнется в 21:45.

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