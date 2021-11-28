Матч «Бернли» - «Тоттенхэм» перенесен в связи со снегопадом

Матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Бернли» перенесен на неопределенное время из-за тяжелых погодных условий, сообщает официальный твиттер «шпор».



«Мы можем подтвердить, что сегодняшний матч с «Бернли» перенесен в связи со снегопадом», - написали лондонцы.

Пока неизвестно: состоится матч сегодня или он будет перенесен на другой день.

❄️ We can confirm that today’s match against Burnley has been postponed due to adverse weather conditions. pic.twitter.com/8azBGHf3Pl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 28, 2021

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