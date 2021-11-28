Матч «Бернли» - «Тоттенхэм» перенесен в связи со снегопадом

28.11.2021
17:43
Новость
Футбол
Матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Бернли» перенесен на неопределенное время из-за тяжелых погодных условий, сообщает официальный твиттер «шпор».
«Мы можем подтвердить, что сегодняшний матч с «Бернли» перенесен в связи со снегопадом», - написали лондонцы.
Пока неизвестно: состоится матч сегодня или он будет перенесен на другой день.
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