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Матч «Бернли» - «Тоттенхэм» перенесен в связи со снегопадом

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.11.2021
17:43
Новость
Футбол

Матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Бернли» перенесен на неопределенное время из-за тяжелых погодных условий, сообщает официальный твиттер «шпор».

«Мы можем подтвердить, что сегодняшний матч с «Бернли» перенесен в связи со снегопадом», - написали лондонцы.

Пока неизвестно: состоится матч сегодня или он будет перенесен на другой день.

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