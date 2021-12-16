АПЛ из-за коронавируса отменила два матча чемпионата

Матч 17-го тура английской премьер-лиги «Лестер» — «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса в обоих клубах, сообщает Sky Sports.

Новые дата и время проведения встречи будут определены позднее.

Отметим, что эта игра стала третьей подряд с участием «Тоттенхэма», которую отменили или перенесли из-за эпидемиологической ситуации. Ранее был отменен матч «шпор» в Лиге конференций против «Ренна», после этого была перенесена встреча 16-го тура АПЛ против «Брайтона». «Лестер» провел свои игры против «Наполи» (2:3) в рамках Лиги Европы и против «Ньюкасла» (4:0) в рамках АПЛ, однако в заявку команды не попали ряд футболистов, заразившихся коронавирусом.

Матч «Лестер» — «Тоттенхэм» должен был состояться сегодня, 16 декабря.

Также поединок «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона» на Олд Траффорд, который изначально был запланирован на субботу, 18 декабря, официально не состоится в запланированные сроки и будет перенесен на неопределенный срок.

Причиной очередных изменений в календаре АПЛ стали массовые случаи заражения коронавирусом в стане «Манчестер Юнайтед» (19 человек).

Также «Атлетико Минейро» завоевал Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль».



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