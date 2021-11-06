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Мартынюк: полная неделя для подготовки должна помочь «Руху» в игре с «Черноморцем»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
06.11.2021
16:44
Новость
Футбол

Полузащитник «Руха» Ярослав Мартынюк поделился ожиданиями от формального выездного матча против «Черноморца» в рамках 14-го тура тура УПЛ, который состоится на «Арене Львов».

«Конечно, хотелось бы, чтобы болельщики ходили на стадионы, но мы все понимаем, какая сейчас ситуация в стране. У нас есть красная зона, так что будем исходить из того, что имеем. В прошлом матче с «Александрией» хотелось сыграть лучше. Но мы отыграли три игры за неделю, поэтому мы просто физически были не в состоянии добиться большего. Может, желание у нас и было, но не смогли это воспроизвести на футбольном поле. Надеюсь, что после недельного цикла подготовки к игре мы создадим у чужих ворот гораздо больше», — сказал Мартынюк в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее комментарий дал игрок «Черноморца» Сергей Кравченко.

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