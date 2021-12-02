Мармазов: «Шахтер» никогда не вернется в Донецк

Бывший глава пресс-службы «Шахтера» Руслан Мармазов заявил, что команда из Донецка с каждым годом все дальше и дальше отдаляется от Донбасса.

«Думаю, что нет. Я не вижу такого развития ситуации, которое могло бы привести к такому. История «Шахтера», стартовавшая в 1936 году, завершилась в 2014 году. Сейчас это уже совершенно другое явление, не привязанное к Донецку.

В «Шахтере» работает все меньше и меньше уроженцев Донбасса. Скажу больше, сейчас интерес к «Шахтеру» в Донецке чрезвычайно упал. Практически, стремится к нулю», – заявил Руслан Мармазов в интервью для FanDay.net.

Отметим, что Мармазов сейчас живет и работает в Москве, где возглавляет один из отделов МИА «Россия сегодня».

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