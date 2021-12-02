Мармазов: сборная Украины сильнее России и интереснее по составу

Бывший руководитель пресс-службы «Шахтера» Руслан Мармазов сравнил сборные Украины и России. Отметим, что Мармазов сейчас живет и работает в Москве, где возглавляет один из отделов МИА «Россия сегодня».

«Думаю, что сейчас сборные Украины и России соизмеримы по силам. Возможно, сборная Украины чуть сильнее и интереснее по составу. За счет нескольких игроков нового поколения, показывающих совершенно иной уровень футбола.

Имею в виду Зинченко, Малиновского и Яремчука, которые выступают в Европе. Если Петраков не будет чудить, отказываясь от услуг Малиновского, то это будет очень приличная сборная, которая много чего покажет», — приводит слова Мармазова Fanday.

Напомним, что сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022, где сыграет с Шотландией. Команда России также вышла в плей-офф, где ее соперником является сборная Польши.

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Источник: Италия рассматривает сборные Украины и России как кандидатов для спарринга

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