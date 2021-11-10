Марлос взял паузу в вопросе нового контракта с «Шахтером»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос ещё не решил, продолжит ли в следующем году карьеру в составе команды Роберто Де Дзерби. Действующее соглашение экс-хавбека сборной Украины с «горняками» завершается в конце этого года.

По имеющейся информации, «Шахтер» предложил Марлосу новый контракт. Клуб рассчитывал, что футболист продлит соглашение в те же сроки, в которые продлил соглашение Тарас Степаненко. Однако пока что Марлос не дал ответ, останется ли в «Шахтере».

Если Марлос в итоге согласится остаться в «Шахтере», то контракт будет подписан на меньших условиях, чем нынешнее соглашение. Сейчас бразилец, имеющий украинский паспорт, входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Шахтера».

Напомним, Марлос переехал в Украину из Бразилии в 2012 году, после чего защищал цвета «Металлиста», а с 2014 года представляет «Шахтер».

Отметим, что ранее донецкую команду после 11 лет в Украине покинул бразилец Дентиньо.

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