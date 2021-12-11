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Марлос ведет переговоры с «Атлетико Паранаэнсе»

Павел Соловей
Павел Соловей
11.12.2021
15:35
Новость
Футбол

Полузащитник «Шахтера» Марлос близок к подписанию контракта с Атлетико Паранаэнсе. Президент бразильского клуба Марио Селсо лично ведет переговоры с игроком донецкой команды, сообщает Trеtis.

Главный вопрос – это высокая зарплата Марлоса, однако семейный вопрос влияет на футболиста, который родился в этих краях и поддерживает местный клуб.

Соглашение с «Шахтером» у футболиста рассчитано до 31 декабря 2021 года.

В текущем сезоне УПЛ 33-летний Марлос в составе «Шахтера» провел 14 матчей и забил два мяча.

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