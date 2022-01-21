Марлос рассказал, в какой стране он продолжит играть

Бывший плеймейкер «Шахтера» и сборной Украины Марлос рассказал о своем будущем.



«Решил играть в США, потому что не было никаких предложения от «Атлетико Паранаэнсе». Я разочарован, но есть как есть. У меня были предложения от «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро» и некоторых других бразильских клубов. Я отклонил их все. Так бывает, жизнь продолжается.

Не думаю, что я буду играть за «Паранаэнсе» в будущем. Я был доступен, но они не сделали мне предложения. Я отказался от продления контракта с «Шахтером» для того, чтобы все сделать правильно, но когда я приехал, то обнаружил, что ко мне нет интереса со стороны клуба. В любом случае я буду продолжать поддерживать команду», – сказал Марлос, который родом из штата Парана.

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Марлос имеет три варианта продолжения карьеры

Палкин: «Шахтер» был готов подписать с Марлосом новый контракт

Чемпион Бразилии 2001 года вышел из переговоров по Марлосу

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.