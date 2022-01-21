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Марлос рассказал, в какой стране он продолжит играть

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
14:39
Новость
Футбол

Бывший плеймейкер «Шахтера» и сборной Украины Марлос рассказал о своем будущем.

«Решил играть в США, потому что не было никаких предложения от «Атлетико Паранаэнсе». Я разочарован, но есть как есть. У меня были предложения от «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро» и некоторых других бразильских клубов. Я отклонил их все. Так бывает, жизнь продолжается.

Не думаю, что я буду играть за «Паранаэнсе» в будущем. Я был доступен, но они не сделали мне предложения. Я отказался от продления контракта с «Шахтером» для того, чтобы все сделать правильно, но когда я приехал, то обнаружил, что ко мне нет интереса со стороны клуба. В любом случае я буду продолжать поддерживать команду», – сказал Марлос, который родом из штата Парана.

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.

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