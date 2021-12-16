Марлос: никогда не забуду все, что я испытал за эти 10 лет в Украине

Бывший полузащитник «Шахтера» Марлос впервые прокомментировал уход из донецкого клуба.



«Словами не передать, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду все, что я испытал за эти 10 лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого большого клуба. Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что «Шахтер» сделал для меня и моей семьи.

В клубе я оставляю хороших друзей. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь фанатов и уважение, которое все сотрудники испытывали ко мне все эти годы. Здесь я отмечал завоевание трофеев, выигрывал индивидуальные награды, получил вызов в сборную Украины и вырос как профессионал и как человек. Спасибо за все, «Шахтер», – сказал Марлос в интервью LANCE.

Также «Атлетико Минейро» завоевал Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль».



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