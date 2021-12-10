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«Шахтер» сыграет с «Александрией» без Марлоса и ещё шести футболистов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
10.12.2021
22:34
Новость
Футбол

В рамках 18-го тура Украинской Премьер-Лиги «Шахтер» сыграет в гостях с «Александрией.

«Горняки» отправились в Александрию в составе двадцати футболистов. В заявку «Шахтера» вернулся восстановившийся после травмы Мораес. Кроме того, отмечаем отсутствие Марлоса в списке футболистов, которые могут принять участие в заключительном поединке календарного года.

Не полетели с командой Алексей Шевченко, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка и Марлос.

Шахтер

Ранее сообщалось что у игрока заканчивается контракт, и он покинет «Шахтер».

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.

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