«Шахтер» сыграет с «Александрией» без Марлоса и ещё шести футболистов

В рамках 18-го тура Украинской Премьер-Лиги «Шахтер» сыграет в гостях с «Александрией.



«Горняки» отправились в Александрию в составе двадцати футболистов. В заявку «Шахтера» вернулся восстановившийся после травмы Мораес. Кроме того, отмечаем отсутствие Марлоса в списке футболистов, которые могут принять участие в заключительном поединке календарного года.

Не полетели с командой Алексей Шевченко, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка и Марлос.

Ранее сообщалось что у игрока заканчивается контракт, и он покинет «Шахтер».

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.



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