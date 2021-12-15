Марлос: могу сказать «спасибо за всё» «Шахтеру»

Бывший игрок «Шахтера» Марлос, покинувший донецкий клуб на правах свободного агента, объяснил свой уход из стана «оранжево-черных».

«Словами не передать то, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду всё, что почувствовал за эти 10 лет в Украине. Особенно за последние восемь лет, которые провел в футболке такого великого клуба, как «Шахтер». Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду безгранично благодарным за то, что «Шахтер» сделал для меня и моей семьи.

В клубе я оставляю хороших друзей. Я навсегда сберегу в своем сердце любовь фанатов и уважение, которое все сотрудники чувствовали ко мне все эти годы. Тут я отмечал завоевание титулов, выигрывал индивидуальные награды, получал вызовы в сборную Украины и, прежде всего, вырос как профессионал и как человек. Могу сказать: спасибо за всё, «Шахтер», — сказал Марлос.

Ранее стали известны претенденты на Марлоса.



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