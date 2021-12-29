Марлос имеет три варианта продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос близок к продолжению карьеры на родине. У Марлоса есть предложения сразу от трех бразильских клубов, среди которых «Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе» и «Атлетико Минейро», сообщает Globoesporte.

Также 33-летний полузащитник заинтересовал клубы из Катара и ОАЭ, однако игрок хочет продолжить карьеру на родине.

Напомним, что «Шахтер» не стал продлевать контракт с Марлосом и по окончании осенней части чемпионата Украины предоставил ему статус свободного агента.

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