Марлон: верю, что в игре с «Ворсклой» будет открытый футбол

Защитник «Шахтера» Марлон поделился ожиданиями от ближайших матчей с «Ворсклой», «Черноморцем» (в Кубке) и «Десной», которые донецкой команде придется провести в течение одной недели.

«Сложно оставить позади последний матч с «Реалом». Но сейчас важно перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на чемпионате, чтобы взять три очка в первом же поединке.

Как справляемся с плотным графиком матчей? Тренер хорошо организовывает тренировки. Верю, что все игроки себя нормально чувствуют, есть время на восстановление, чтобы вернуться к матчам в наилучших кондициях.

«Ворскла» идет на третьем месте, одержала верх в четырех последних матчах. Команда сильна, но это будет поединок больших игроков — надеюсь, «Шахтер» сможет победить.

Какую тактику изберет «Ворскла»? У каждой команды есть свой стиль и стратегия. Верю, что они будут стараться прессинговать, что будет открытый футбол.

Очень важно вернуться на победный путь. В чемпионате нужно выигрывать абсолютно все поединки, если хочешь стать чемпионом. Следующие встречи будут важнейшими, и мы сделаем все, чтобы победить. Всегда сосредоточены на результате и идем к одной цели — стать чемпионами», — цитирует Марлона официальны сайт «Шахтера».

Ранее «Десна» и «Александрия» открыли 12-й тур УПЛ результативной ничьей.

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