Фрибет 3000 UAH
Ворскла — Шахтёр
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Марлон: верю, что в игре с «Ворсклой» будет открытый футбол

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.10.2021
20:12
Новость
Футбол

Защитник «Шахтера» Марлон поделился ожиданиями от ближайших матчей с «Ворсклой», «Черноморцем» (в Кубке) и «Десной», которые донецкой команде придется провести в течение одной недели.

«Сложно оставить позади последний матч с «Реалом». Но сейчас важно перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на чемпионате, чтобы взять три очка в первом же поединке.

Как справляемся с плотным графиком матчей? Тренер хорошо организовывает тренировки. Верю, что все игроки себя нормально чувствуют, есть время на восстановление, чтобы вернуться к матчам в наилучших кондициях.

«Ворскла» идет на третьем месте, одержала верх в четырех последних матчах. Команда сильна, но это будет поединок больших игроков — надеюсь, «Шахтер» сможет победить.

Какую тактику изберет «Ворскла»? У каждой команды есть свой стиль и стратегия. Верю, что они будут стараться прессинговать, что будет открытый футбол.

Очень важно вернуться на победный путь. В чемпионате нужно выигрывать абсолютно все поединки, если хочешь стать чемпионом. Следующие встречи будут важнейшими, и мы сделаем все, чтобы победить. Всегда сосредоточены на результате и идем к одной цели — стать чемпионами», — цитирует Марлона официальны сайт «Шахтера».

Ранее «Десна» и «Александрия» открыли 12-й тур УПЛ результативной ничьей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Шахтер» в Полтаве, «Динамо» против «Днепра», разборки аутсайдеров: главные интриги 12-го тура УПЛ
«Шахтер» в Полтаве, «Динамо» против «Днепра», разборки аутсайдеров: главные интриги 12-го тура УПЛ
«Ворскла» против «Шахтера» сыграет без четырех футболистов
«Ворскла» против «Шахтера» сыграет без четырех футболистов
«Заря» сыграет против «Колоса» без нескольких игроков основы
«Заря» сыграет против «Колоса» без нескольких игроков основы

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи