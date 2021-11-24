Марлон: «Шахтер» знает, что нужно делать в матче с «Интером»

Защитник «Шахтера» Марлон поделился ожиданиями от матча с «Интером» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня в Милане на стадионе «Сан Сиро».

«Мы знаем, что нужно делать, отдаем себе отчет в том, что нам нужна только победа. Важно продемонстрировать на футбольном поле все то, что тренер говорил и требовал от нас, что мы в эти дни отрабатывали на тренировках.

Главная и единственная цель — победить. Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше, для нас это очень важно.

Мистер хорошо знает миланский «Интер», который играет в три центральных защитника. Мы уже подготовили тактическую схему и действия на матч, постараемся воплотить задуманное на поле.

Ранее я играл несколько раз против «Интера» в чемпионате Италии, поэтому, можно сказать, хорошо знаю эту команду. Конечно же, если понадобятся мои советы и подсказки, с радостью поделюсь ими. В любом случае важно слушать и тренера, и своих партнеров, чтобы было наилучшее взаимопонимание», — приводит слова Марлона официальный сайт «Шахтера».

Ранее своими ожиданиями от матча «Шахтера» с «Интером» поделился Олег Матвеев.

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