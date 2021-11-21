Маркос Антонио: «Руху» я забил свой лучший гол за «Шахтер»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио поделился впечатлениями от матча с «Рухом» (2:0) в рамках 15-го тура УПЛ. Бразилец в этой игре забил победный гол, а затем ассистировал Тете.

«Счастливы победить. Игра была очень сложной, соперник действовал закрыто и не давал свободных зон. Уверен, это мой наилучший гол в «Шахтере», доволен таким завершением атаки. Также рад, что смог помочь команде.

Действительно, почти каждый соперник в чемпионате закрывается против нас в обороне, потому игра была сложной и не удавалось отличиться до 86-й минуты. Хорошо, что в конце сумели забить два столь важных мяча.

Настрой на «Интер»? С первых минут хотели забить, но не получалось. В этом есть заслуга «Руха», который перекрывал зоны и закрывался в обороне. Счастливы, что забили два мяча и победили. Впереди большой вызов и важный поединок. Будем усердно работать, чтобы добиться желанной победы в противостоянии с «Интером», — приводит слова Маркоса Антонио официальный сайт «Шахтера».

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