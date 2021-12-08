Маркос Антонио – о матче с «Шерифом»: все ожидали большего, но не время опускать голову

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио прокомментировал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом». Поединок прошел в Киеве и завершился вничью со счетом 1:1.

«Мы расстроены, ведь выходили на поле, чтобы победить, и старались все для этого делать. К сожалению, в конце матча все пошло не так. Однако сейчас не время опускать голову – впереди очень важная игра чемпионата с «Александрией».

К сожалению, не удалось реализовать многочисленные моменты, которые мы создавали. Это футбол, такое бывает. «Шериф» же в конце игры забил мяч и сравнял счет.

Это очень расстраивает. Очень обидно, ведь, считаю, мы достойно показывали себя на протяжении игры, и вот так пропустить в самом конце.

Да, все мы ожидали большего. К сожалению, не удалось удачно провести матчи, заработать очки. Но мы работаем для этого. Важно поднять голову и продолжать стараться становиться лучше, чтобы уже в следующем году провести достойную еврокампанию», — цитирует бразильца официальный сайт клуба.

«Шахтер» занял последнее место в группе D и впервые за 10 лет не сыграет в еврокубковой весне.

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