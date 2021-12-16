Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Маркевич: жребий для сборной Украины в Лиге наций можно считать удачным

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.12.2021
21:42
Новость
Футбол

После проведенной в швейцарском Ньоне жеребьевки сборная Украины узнала своих соперников в Лиге наций 2022-2023 годов. Нашими оппонентами в Лиге В 1 будут шотландцы, ирландцы и армяне.

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы подопечных Александра Петракова.

«Я считаю, что жребий был удачным, на мой взгляд, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины постарается доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора на чемпионат мира.

А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного.

Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время, как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем».

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций
Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций
Итоги жеребьевки Лиги наций: список всех групп
Итоги жеребьевки Лиги наций: список всех групп

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи