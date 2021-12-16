Маркевич: жребий для сборной Украины в Лиге наций можно считать удачным

После проведенной в швейцарском Ньоне жеребьевки сборная Украины узнала своих соперников в Лиге наций 2022-2023 годов. Нашими оппонентами в Лиге В 1 будут шотландцы, ирландцы и армяне.



Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы подопечных Александра Петракова.

«Я считаю, что жребий был удачным, на мой взгляд, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины постарается доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора на чемпионат мира.

А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного.

Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время, как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем».

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.



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Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

Итоги жеребьевки Лиги наций: список всех групп

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