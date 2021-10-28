Маркевич: второй тайм игры с «Динамо» в исполнении «Мариуполя» вселяет оптимизм

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:2) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.
«На мой взгляд, все лежит в области психологии. Сегодня как раз очень яркий пример этого аспекта. Уверенность в своих силах — это и есть признак класса. Команда должна показывать свои лучшие качества, свой потенциал с самого начала игры. Мы знаем про возможности своих футболистов, нужно только, чтобы ребята поверили в свои силы и реализовали свой потенциал. Нужно верить в себя и с первой минуты на поле играть без мандража и боязни. Нужно играть и доказывать на поле.
Ротация состава? Артем Холод делает только первые шаги в профессиональном футболе. Ему нужно продолжать работать и не вешать нос. В таком случае у него все выйдет. Что касается остальных, то первый тайм у ребят не вышел. Опять-таки повторюсь, все лежит в области психологии и уверенности в своих силах. Второй тайм получился другим. Думаю, ребята почувствовали, что могут играть в хороший футбол. Поэтому оценю их игру позитивно.
Какая будет игра с «Динамо» в субботу? Интересная. Будем готовиться и настраиваться. Второй тайм вселяет оптимизм», — приводит слова Маркевича официальный сайт «Мариуполя».
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