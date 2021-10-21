Маркевич: возможная отставка сына в «Мариуполе»? Такова тренерская судьба

Экс-глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его сын - Остап Маркевич - в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Мариуполя», который находится в подвале турнирной таблицы УПЛ.

«Тяжело комментировать. Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна.

Увы, такая тренерская судьба. Когда из команды уходит восемь человек, а подкрепления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно. Одними молодыми игроками результата не добьешься. Перспективная молодежь - это хорошо, но она нестабильная. Может выдать феерическую игру, а потом пропасть. Поэтому усиление, конечно нужно было.

Всегда так говорят, если неудачный результат, то появляются слухи об отставке. Но такова тренерская судьба. Я тоже через такое проходил.

Есть ли шансы у «Мариуполя» набрать очки в ближайших матчах? Конечно. Но это футбол. С «Металлистом 1925» у мариупольцев были голевые моменты, могли еще 3-4 мяча забить, но в итоге остались без очков».

Напомним, что после 11 туров УПЛ в активе «Мариуполя» 13 очков и последнее, 16 место в турнирной таблице.

В ближайшем туре чемпионата команда Остапа Маркевича сыграет на выезде с «Вересом».

Ранее сообщалось о том, что на должность Маркевича в случае его отставки будут претендовать два специалиста.

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