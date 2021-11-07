Mаркевич: в «Дженоа» у Шевченко не будет времени на раскачку

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о новом месте работы Андрея Шевченко, который возглавил итальянскую «Дженоа».

«Это выбор самого Шевченко, который проработав продолжительное время с национальной сборной Украины, изъявил желание попробовать себя и на клубном уровне. Поскольку в отличие от Шевченко у меня есть опыт работы, как с клубами, так и со сборной, то имею право утверждать, что это две большие разницы. Шевченко нужно быть готовым к тому, что придется тренировать в цейтноте и давать результат каждую неделю. Тем более, что он принял команду, которая находится в нижней части турнирной таблицы. И от его оперативной каждодневной реакции на происходящее в «Дженоа» будет очень много зависеть.

Согласен, у Шевченко есть определенные преимущества, как для иностранца: он знает менталитет итальянцев, у него нет языковых проблем, он громко заявил о себе в «Mилане», как футболист, но в «Дженоа» у него не будет времени на раскачку, а сразу станут требовать результат.

Кстати, узнал из СMИ, что у Шевченко якобы есть договоренность с руководством «Дженоа», что даже в случае вылета из Серии А он останется у руля. В такое верится с трудом. Когда я возглавлял «Металлист», то нам приходилось играть в Генуе только с другой командой — «Сампдорией» и я знаю, какие там требовательные болельщики. Для них главное — результат, а если побед не будет, то обструкции тренеру не избежать. И не имеет значения ты — Шевченко, или — Жозе Mоуриньо. Впрочем, Шевченко для того и приглашали в «Дженоа», чтобы он спас ее от неприятностей.

Я желаю ему успехов. В свое время он завоевал признание в Италии, как футболист, а теперь у него появился шанс заявить о себе и на тренерском поприще».

Ранее свое мнение о работе Андрея Шевченко в «Дженоа» высказал Евгений Левченко.





Источник: ассистентами Шевченко в «Дженоа» будут итальянцы

Шевченко эмоционально высказался о своем назначении в «Дженоа»

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