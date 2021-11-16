Маркевич: Украина выиграет в Боснии 2:0 или 3:1

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.



«Наша сборная хорошо провела матч против команды Болгарии. Потому нужно постараться сыграть так же и с боснийцами. Думаю, функционально футболисты сборной Украины готовы к своему матчу года.

В поединке против болгар было хорошее движение. Главное, это все сберечь. О непосредственной подготовке к игре вопрос нужно ставить тренерскому штабу. Но я верю, что все будет хорошо.

Я не увидел со стороны финнов чего-то сверхъестественного. Они всегда так играют. Команда показывает добротный, дисциплинированный футбол без излишеств.

Французы решили свою задачу, поэтому посмотрим, какой состав выставит на игру в Хельсинки Дидье Дешам. Будем надеяться, что чемпионы мира как минимум не проиграют. Но если сборная Франции серьезно подойдет к поединку, то я не вижу шансов для команды Финляндии.

Ждать нечего, надо атаковать, прессинговать. Боснийцы сейчас удручены, и этим необходимо воспользоваться. Это последняя игра года, в которой во многом решается судьба путевки на чемпионат мира. У сборной Украины есть и кому атаковать, и кому забивать.

Почему я и говорю, что с первых минут нужно брать быка за рога. Верю и надеюсь, что количество голевых моментов, созданных в поединке с болгарами, в матче с боснийцами перерастет в качественную реализацию.

«Сине-желтые» выиграют в два мяча – 0:2, 1:3 без разницы. Да, у нас есть некоторые проблемы в обороне, но для того и было пять дней у тренерского штаба, чтобы исправить все шероховатости в игре сборной Украины. Надо выходить и сыграть так, как это было в предыдущей нашей игре. Соперника нужно добивать», - сказал Маркевич в интервью РБ.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



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