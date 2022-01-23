Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Маркевич: у «Мариуполя» нынче есть определенные возможности для поиска талантов

Игорь Яслик
Игорь Яслик
23.01.2022
23:56
Новость
Футбол

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о зимних новичках команды — уже состоявшихся и потенциальных.

«Голкипер Евгений Гальчук один из лучших в Украине по игре ногами. Да, он уходил из «Мариуполя», но мы не хотели этого. Судьба… Так сложилось. Но сейчас мы очень рады, что Гальчук вернулся к нам. Что касается Алексея Быкова, то он был одним из лучших, лидером «Мариуполя».

Два бразильца на просмотре? Это правда. Мы просматриваем бразильских футболистов. Надеемся на возможность подписать таких игроков, добавить в «Мариуполь» что-то новое. Мы продолжаем поиск талантов, и на сборе в Турции потенциальные новички еще будут приезжать. Нынче у нас есть определенные возможности. По бразильцам, скорее всего, примем решение до отъезда на турецкий сбор», — цитирует Маркевича ресурс FootBoom.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

ФИФА объявляет войну арендам: у «Шахтера» и «Динамо» намечаются большие проблемы
ФИФА объявляет войну арендам: у «Шахтера» и «Динамо» намечаются большие проблемы
Стало известно, кто может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
Стало известно, кто может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
Блавацкий: если Шевченко во главе Польши обыграет Россию, будет героем двух стран
Блавацкий: если Шевченко во главе Польши обыграет Россию, будет героем двух стран

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи