Маркевич: у «Мариуполя» нынче есть определенные возможности для поиска талантов

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о зимних новичках команды — уже состоявшихся и потенциальных.

«Голкипер Евгений Гальчук один из лучших в Украине по игре ногами. Да, он уходил из «Мариуполя», но мы не хотели этого. Судьба… Так сложилось. Но сейчас мы очень рады, что Гальчук вернулся к нам. Что касается Алексея Быкова, то он был одним из лучших, лидером «Мариуполя».

Два бразильца на просмотре? Это правда. Мы просматриваем бразильских футболистов. Надеемся на возможность подписать таких игроков, добавить в «Мариуполь» что-то новое. Мы продолжаем поиск талантов, и на сборе в Турции потенциальные новички еще будут приезжать. Нынче у нас есть определенные возможности. По бразильцам, скорее всего, примем решение до отъезда на турецкий сбор», — цитирует Маркевича ресурс FootBoom.

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