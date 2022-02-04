Маркевич: справедливым итогом матча Украина – Россия должна была быть ничья

В полуфинале чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила в Амстердаме россиянам (2:3).

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями об этом противостоянии.



Мирон Маркевич

«Обидное поражение. К сожалению, хватало, как говорят необязательных ошибок, которыми соперники воспользовались. Однако нужно отдать должное нашей сборной за проявленный характер, подопечные Александра Косенко еще раз доказали, что сильны командой.



Украинцы сумели переломить ход неудачно складывавшегося поединка и, на мой взгляд, справедливым был бы ничейный итог. Но в концовке наш Петр Шотурма не реализовал пенальти. Фарт был на стороне россиян. Однако еще есть шанс после многолетнего перерыва взойти на европейский пьедестал почета».

Ранее главный тренер украинцев прокомментировал поражение сине-желтых в Амстердаме.

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