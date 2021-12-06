Маркевич: сложно сказать, потерял «Мариуполь» два очка или заработал одно

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий после матча с «Десной» (3:3) в рамках 17-го тура УПЛ.

«Сложно сказать, потеряли мы два очка или заработали одно. Очень много факторов необходимо учитывать при анализе этой игры. Но, безусловно, нельзя сказать, что мы довольны одним очком, ведя по ходу игры 2:0. Но, учитывая погодные условия и то, что нам не хватает физической мощи, то мы должны быть довольны. Мы не уступили в борьбе, но все же в определенных моментах не выдержали натиск «Десны».

Почему часто после хорошего начала мы плохо проводим концовки? Это, прежде всего, психология. Уверенность в собственных силах… Мы работаем над этим компонентом. Но все сразу получиться не может. Однако прогресс есть. Если сравнить наши игры двухмесячной давности и сегодня, то разница есть. Мы стали крепче в плане психологии как команда, так и отдельные футболисты.

Конечно, состояние газона повлияло. Поле было тяжелым. Несмотря на это, мы старались играть конструктивно. В определенных моментах нам это удавалось, но не всегда. Сегодня приходилось играть попроще.

Кащук? Мы сегодня довольны всеми ребятами! Кроме Кащука сегодня остроту у ворот соперника создавали Топалов и Очеретько. Холод старался. Мампасси сегодня выдал очень солидную игру.

Выход Холода на позиции форварда? Я после игры пошутил в раздевалке, обращаясь к Холоду: «Что мы будем делать с Кулаковым теперь?». Я знаю, что Артем и Андрей дружат. Если серьезно, то я очень рад за Артема. Он хорошо закрыл эту позицию, проделал большую работу, цеплялся за сложные мячи. Как оказалось, у нас есть еще один нападающий», — цитирует Маркевича официальный сайт «Мариуполя».

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