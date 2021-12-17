Маркевич: сборная Украины для Мампасси теперь закрылась

Экс-глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал переход в московский «Локомотив» защитника «Шахтера» и юношеской сборной Украины Марка Мампасси.

«Стоило ли его продавать «Шахтеру» и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за «Мариуполь». Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, посмотрим.

Мирон Маркевич

Насчет российского гражданства? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы.

Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются».

Ранее сам Марк Мампасси прокомментировал свой переход в московский «Локомотив».

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