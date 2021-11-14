Маркевич: разговоры вокруг трансфера в Россию не влияют на эмоциональное состояние Мампасси

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал об интересе российских клубов к защитнику приазовцев Марку Мампасси.

«Мампасси сейчас находится в расположении нашей команды и готовится к игре с «Ворсклой». Могу сказать, что до конца года он игрок мариупольской команды.

Не думаю, что шумиха вокруг его возможного перехода в другой клуб психологически влияет на этого футболиста. Несмотря на свой возраст, он адекватно относится к происходящему и уверен, что эта тема придаст ему только уверенности, а не будет мешать профессиональному росту.

На мой взгляд, Мампасси играет на самой важной позиции на поле, поэтому отметил бы его сильные качества при выборе позиции, у него есть футбольный интеллект, обладает первым пасом. Физически кондиции, учитывая возраст, конечно, не на 100 процентов, но фактурный защитник. Считаю, что на втором этаже он тоже играет достаточно неплохо.

Готов ли играть в таком чемпионате, как российский? Я не считаю, что РПЛ так уж сильнее УПЛ. Но если говорить о готовности играть в клубе более высокого уровня, то тут все зависит от самого Марка, его работы, отношении к делу и его профессионализма. Все эти моменты у него присутствуют, поэтому он может вырасти в игрока высокого уровня.

Может ли Мампасси после аренды у нас поехать на сборы с «Шахтером»? Не знаю, это не мой вопрос. Могу только сказать, что мне приятно работать с этим футболистом и я рад его отношению к футболу».

Ранее сообщалось, на каких условиях защитник «Шахтера» может перейти в московский «Локомотив».

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«Мариуполь» арендовал у «Шахтера» Мампасси

Источник: «Локомотив» может оформить Мампасси российское гражданство

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