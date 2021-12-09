Маркевич: разговаривал с Селезневым, просил его обойтись без скандалов

Экс-главный тренер сборной Украины и «Днепра» Мирон Маркевич, работавший с Евгением Селезневым в одной команде, в эксклюзивном интервью для Meta-ratings.com.ua прокомментировал скандал с участием форварда «Миная» и журналиста Андрея Сенькива.

Мирон Маркевич

«В любом случае, кто бы не был прав, а кто виноват, футболисту не стоило переходить на угрозы. Футбол — это эмоции, игра. Понимаю его состояние, учитывая результаты «Миная» и желание забивать голы, чтобы побить рекорд. Но в любом случае надо держать себя в руках. Каждый должен заниматься своим делом. Но у Жени сейчас получается все наоборот.

Кстати, я недавно был на матче в Ужгороде, разговаривал с ним. Говорил ему, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе и больше ни на чём другом. Если хочешь побить рекорд, надо думать об этом, а не участвовать в скандалах. Рекорд останется с тобой на всю жизнь, а остальное — то таке, тебе не нужно.

Надеюсь, он в итоге все-таки прислушается и у него на закате карьеры получится добиться своей цели».

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