Mаркевич прокомментировал рекомендации НОК Украины не фотографироваться с российскими олимпийцами

Заслуженный тренер Украины, бывший глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказал свое мнение о рекомендациях Министерства по делам молодежи и спорта украинским спортсменам не делать совместных фотоснимков, видеозаписей с представителями России на Олимпиаде в Пекине.

Мирон Маркевич

«Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг.

Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать.

А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня».

Ранее свое мнение о рекомендациях от НОК Украины высказал экс-тренер сборной по боксу Юрий Сосновский.

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