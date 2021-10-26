Маркевич: постараемся дать «Динамо» бой в двух играх

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался о грядущих матчах приазовцев против киевского «Динамо» в рамках УПЛ и Кубка Украины.



«Мы постараемся дать бой в двух играх. Для этого же и существует футбол – чтобы играть до конца в каждой игре. Мы будем играть на победу в двух играх!

В составе будут изменения. Это естественно и логично. Играть через два дня следующий матч – тяжело. И, безусловно, мы этот фактор учтем и внесем коррективы в тактику на каждую игру и стратегию двух игр. Будем думать.

Путь один – это победы! Во-вторых, я действительно общался с руководством, и мы пришли к такому пункту, что команде зимой необходимо будет усиление. Но до зимы у нас еще будут игры, в которых мы должны взять максимум очков. И мы будем к этому стремиться!», – цитирует Маркевича пресс-служба приазовцев.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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