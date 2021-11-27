Маркевич: по не засчитанному голу Мампасси только не совсем корректные выражения

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями от матча со «Львовом» (0:1) в рамках 16-го тура УПЛ.

«Мы сегодня продемонстрировали неплохой футбол. Как и в предыдущих играх. Но я не знаю… Один момент у наших ворот и сразу гол. Хочу отдать должное сопернику. «Львов» — это очень организованная команда с поставленной игрой в обороне. Для того, чтобы вскрыть их оборону нужно было приложить и мастерство, и усилия. В каких-то моментах нам удавалось вскрывать оборону, но мяч в ворота не залетел.

Гол Мампасси, который не засчитали? Какое мнение… Тут только выражения не совсем корректные. Что тут скажешь?.. У нас есть новый куратор судейства — пусть посмотрит. Возможно, пора делать выводы и что-то менять. Может быть, по этой причине наши клубы ничего не могут показать на европейской арене. У нас и так молодая команда, а над ней так издеваются. Что тут можно сказать? Верю, что новый куратор разберется и наведет порядок.

Конфликт с Кудриком? Никакого конфликта не было. Просто было принято решение, что нам не стоит дальше продолжать сотрудничество. Но никакого конфликта не было. Это спокойное адекватное решение.

Наше положение? Нужно бороться до конца. Не только в футболе, но и в жизни. Впереди еще практически весь второй круг. Да, ситуация выглядит не очень хорошо. Но при правильном подходе мы можем все исправить. Таких примеров в футболе хватает.

Тренерская работа оценивается за тремя критериями. Во-первых, это качество игры.. Второй критерий — это прогресс футболистов. И третий — этот результат. У нас два критерия есть, нет только результата. Если я увижу, что у меня нет контакта с командой, что у ребят не горят глаза и они не воспринимают мои идеи — то я пожму им руки и уйду», — цитирует Маркевича официальный сайт «Мариуполя».

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