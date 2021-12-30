Маркевич о жеребьевке для сборной Украины: могло быть и хуже

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о жеребьевке стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года. В полуфинале наши сыграют с Шотландией в гостях.
«Могло быть и хуже, ведь мы могли попасть на топ-сборные — Италию или Португалию. Шотландия — хороший вариант, главное обойтись без шапкозакидательского настроения. Важно подойти к сражению в конце марта в Глазго во всеоружии, все же, не будем забывать, что в Украине сезон возобновится в конце февраля, а поскольку большинство сборников играют дома, то они будут находиться еще не в лучших кондициях. В том, что наши ребята помастеровитее шотландцев я не сомневаюсь, а уже потом будем думать о противостоянии с победителем другой пары: Уэльс-Австрия».
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