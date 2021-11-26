Mаркевич: о таком жребии можно было только мечтать

В плей-офф отборочного цикла чемпионата мира национальная сборная Украины сыграет с футболистами Шотландии.

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал результаты жеребьевки.

«Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс - Австрия - вполне проходимые соперники. Впрочем, хотя нам и повезло со жребием, однако это отнюдь не значит, что Украине уже открыт путь в Катар.

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока - болельщиков.

Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на «втором этаже». Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира».

Матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина пройдет 24 марта.

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