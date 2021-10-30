Маркевич – о матче с «Динамо»: чувствуется разница в физике, так как у соперника два-три равноценных состава

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал матч 13-го тура украинской Премьер-лиги с «Динамо». Встреча завершилась поражением мариупольской команды со счетом 2:3.

«Две игры следует рассматривать в комплексе. То, как мы сыграли во втором тайме кубкового матча, и в сегодняшней игре, было неслучайным. Все-таки есть перспектива, есть игра. Это нас вдохновляет с оптимизмом смотреть в будущее. Единственное, что не хватает ресурсов.

Если сравнивать с «Динамо», чувствуется разница в физике, так как у соперника два-три равноценных состава. Учитывая плотность графика и всего два дня на восстановление, было видно, как ребятам не хватало сил после 65 минуты. С другой стороны, это факт, на который мы не можем повлиять», — сказал Маркевич в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Мариуполь» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав четыре очка.

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