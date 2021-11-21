Маркевич: недавно поставил Тилля на первое место в УПЛ среди легионеров

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался после матча с «Ворсклой» (1:5) в рамках 15-го тура УПЛ.

«Удаление Петермена? От такого никто не застрахован. Это игра. Если бы Вы вышли на поле и мимо Вас пробежал Кане, Вы бы по-другому смотрели на этот эпизод. Это молодость. Пока не набьешь шишки… Во всем мире молодых игроков подпускают постепенно, выпуская на замену на 10-15 минут. У нас другая ситуация — мы молодежь сразу бросаем в бой. И это большой риск, учитывая, что речь идет о месте в Премьер-лиге. Если бы мы были в середине турнирной таблицы, то можно было выпускать молодежь. Молодые ребята должны взрослеть.

«Ворскла» играла довольно жестко. Ребята почувствовали, что такое настоящий мужской футбол.

Молодость проиграла опыту? Можно и так сказать. Но я бы сказал, что мастерство, а не опыт. На мой взгляд, Оливье Тилль — очень сильный футболист и в недавнем опросе я его поставил на первое место среди легионеров. Ранжел, Кане — также футболисты очень высокого уровня. Плюс очень много настоящих «бойцов» — Чеснаков, Пердута, Тамм… Они «воевали» на футбольном поле и имеют опыт. Желаю «Ворскле» решить поставленные задачи.

Задачи «Мариуполя»? Набрать максимум очков. Зимой нам нужно усиление. Причем кардинальное. Это все понимают. Надеюсь, что руководство тоже. Мы об этом уже говорили. Плюс нам нужны Чоботенко, Кулаков, Очеретько, Драмбаев. Их сегодня не было, и для нас это очень серьезные потери», — цитирует Маркевича официальный сайт «Мариуполя».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Провал «Зари», трудная победа «Шахтера»: как лидеры УПЛ репетировали решающие матчи в еврокубках

Тилль вышел на первое место в УПЛ по результативным действиям

Максимов: «Ворскла» была рабочей командой, сейчас немного появился ум

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.