Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины в 2021 году

Бывший главный тренер сборной Украины и харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, кого он считает лучшими футболистами нашего «национала» в 2021 году.

«Георгий Бущан, Илья Забарный, отмечу и Андрея Ярмоленко. Хотя ему не хватает игровой практики на клубном уровне, но это не мешает ему быть настоящим лидером в сборной.

Кто разочоровал? Я не могу утверждать, что кто-то откровенно провалил отборочный цикл, все старались, у одних это получалось лучше, у других — похуже».

Напомним, что в марте 2022 года сборной Украины предстоит полуфинальный стыковой матч за право попасть на чемпионат мира в Катаре против сборной Шотландии в гостях.

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