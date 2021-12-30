Маркевич: наша сборная не может похвастаться глубиной состава

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич ответил на вопрос, изменился ли стиль нашего «национала» после замены Андрея Шевченко на Александра Петракова.

«Нет, да и по-другому не могло быть. Ведь после ухода Андрея Шевченко его преемник- Александр Петраков мог рассчитывать на тех же исполнителей, ибо пока что наша сборная не может похвастаться глубиной состава. Более того, наши ребята под руководством Александра Петракова иногда демонстрировали более закрытый футбол. Однако этому есть объяснение: турнирное положение заставляло минимизировать риск, ибо на финишной прямой отборочного цикла каждый матч был, как финальный.



И я рад, что второе место в группе, хотя и со скрипом, но было завоевано. Ведь я еще до старта говорил, что мы уступим лишь французам. Однако из-за ничейного синдрома украинцы сильно осложнили себе жизнь и пришлось приложить максимум усилий, чтобы наверстать упущенное».

Полностью эксклюзивное интервью Мирона Маркевича для нашего сайта читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

ТОП-10 самых дорогих футболистов УПЛ: Цыганков лидирует, в списке стало больше игроков «Динамо»

«Звонят агенты, но это все не то». Маркевич - о сборной, УПЛ и лучших игроках года

5 игроков, которые могут дебютировать за сборную Украины в 2022 году

5 самых ожидаемых боёв в боксе в 2022 году

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.