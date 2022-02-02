Mаркевич: надеюсь, Супряга и Сикан проявят себя в Европе

Украинские нападающие Владислав Супряга и Даниил Сикан продолжат карьеру в итальянской «Сампдории» и немецкой «Ганзе».



Экс-глава Комитета сборных УАФ,заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что нужно Супряге и Сикану для успешной карьеры в Европе.

«Я давно слежу за этими футболистами.Припоминается, как-то даже недавно прогнозировал, что Сикан в недалеком будущем будет иметь постоянную прописку в сборной Украины. Кстати, я от этих слов не отказываюсь и сейчас. Их переход в зарубежные клубы вызван, прежде всего, нехваткой игровой практики в «Динамо» и «Шахтере».Особенно нуждался в переезде Супряга, которому перестал доверять рулевой киевлян Mирча Луческу, хотя неоднократно предоставлял ему шанс проявить себя.

Вот почему Владислав и Даниил должны доказать, что «Сампдория» и «Ганза» не случайно остановили свой выбор именно на них.

Повторяю, потенциал у ребят - огромный, вот только времени на раскачку у них уже нет. Они легионеры и необходимо быть на виду, тем более, что «Сампдория» и «Ганза» находятся в нижней части турнирной таблицы и, конечно, на новичков надеются.

Также необходимо помнить ,что итальянская Серия А и немецкая Бундеслига-2, это очень серьезный уровень. Если с этим вызовом Владислав и Даниил справятся, то, убежден, что их вызовы в расположение национальной сборной Украины не будут редким явлением».

Ранее Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины по футзалу в противостоянии с командой России на чемпионате Европы.

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