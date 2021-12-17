Маркевич: Миколенко нужно срочно прощаться с УПЛ, рад его переходу в «Эвертон»

Игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко близок к переходу в английский «Эвертон».

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал предстоящий трансфер динамовца в АПЛ.

«Своей самоотверженностью, желанием усовершенствоваться Виталий Миколенко заслужил такой вызов в своей карьере. Это действительно настоящий вызов для 22-летнего парня, который своей качественной игрой в последнее время на всех уровнях доказал, что он готов проверить свои возможности в сильнейшей мировой футбольной лиге.

Мне приходилось читать высказывания некоторых экспертов, что Миколенко еще рано ехать в Англию. Я так не считаю, наоборот, Виталию нужно срочно распрощаться с чемпионатом УПЛ, где конкуренция невысокая, а в АПЛ с ее накалом в каждом поединке у него будут шансы не только демонстрировать свои лучшие качества, но и быстро устранить имеющиеся недостатки.

В свое время, возглавляя «Металлист», нам приходилось играть в еврокубке с «Эвертоном» и была возможность убедиться, какой популярностью пользуется этот клуб в Ливерпуле, какие взыскательные у него болельщики. Я не сомневаюсь, что благодаря своему желанию сыграть через не могу Миколенко завоюет авторитет у местных фанов и приложит максимум усилий, чтобы «Эвертон» покинул зону вылета. А в целом, переход динамовца в «Эвертон» послужит повышению имиджа украинского футбола на международной арене».

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины уже прибыл в Англию для того, чтобы пройти медосмотр.

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Источник: стало известно, сколько «Динамо» запросит у «Эвертона» за Миколенко

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