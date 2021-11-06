Маркевич: «Мариуполь» во втором тайме четко понимал, что надо делать

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями от матча с «Минаем» (2:0). Это первая победа для приазовской команды после шести подряд поражений, но она по-прежнему на последнем месте.

«Нервозность присутствовала. Положение в турнирной таблице давит на молодых парней. И это нормально. Мы начали играть в несвойственный футбол, поэтому нервозность умножилась. После первого тайма сделали правильные движения, тенденции. На второй тайм вышли с четким пониманием, что надо делать.

Переломный ли это момент для команды? Я надеюсь. Но у нас есть удаление — красную карточку получил Очеретько. Каждый игрок на вес золота. Я думаю, что команда снимет с себя тяжелый груз и после этой игры станет легче», — сказал Маркевич в интервью телеканалу «Футбол».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Первый клубный контракт: Шевченко приехал в Геную

Семь красавиц из мира горнолыжного спорта

Звездный Тилль, Максимов превзошел Луческу как мотиватор: пять причин победы «Ворсклы» над «Динамо»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.