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Маркевич: «Мариуполь» пока не будет форсировать подготовку

Игорь Яслик
Игорь Яслик
20.01.2022
13:29
Новость
Футбол

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о подготовке приазовской команды ко второй части сезона.

«На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе. Развиваем физические возможности футболистов, чтобы выдерживать нагрузки, которые нас будут ждать в Турции. Учитывая то, что мы готовимся на синтетическом покрытии, то не будем форсировать подготовку. На втором этапе мы будем работать больше с мячом. В Турции будет больше работы на технику и тактику», — сказал Маркевич в интервью телеканалу «Футбол».

Также стало известно, что «Мариуполь» пригласил на просмотр двух бразильцев, один из которых по амплуа форвард, а другой — вингер. Имена футболистов не называются.

«Мариуполь» нуждается в усилении, так как ушел на зимнюю паузу на последнем месте в таблице УПЛ, набрав восемь очков за 18 туров.

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