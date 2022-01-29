Маркевич: играли с «Шахтером» на фоне интенсивной работы

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий после контрольной встречи с «Шахтером» (0:0) на сборе в Турции.

«С учетом того, что предложение от «Шахтера» поступило довольно неожиданно, и за день до этой игры ребятам была предложена интенсивная работа, мы, конечно, довольны. К тому же у нас отсутствовал ряд основных футболистов. Семь игроков не смогли принять участие в игре. Это и Чех, и Кулаков, и Чоботенко, и Топалов. Это для нас важно, учитывая силу соперника. Но ребята старались, было видно желание. Они хотели себя проявить и выполнили наши наставления», – сказал Маркевич в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Мариуполь» завершил первую часть сезона УПЛ на последнем месте, набрав восемь очков за 18 туров.

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