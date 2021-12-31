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Маркевич: часто звонят агенты, но это все не то

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
31.12.2021
15:32
Новость
Эксклюзивы
Маркевич: часто звонят агенты, но это все не то

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, что готов вернуться к тренерской работе.

«Знаете, я еще действующий тренер и надеюсь, что мне предоставится шанс возглавить амбициозную команду.

Я готов вернуться, задержка только за заслуживающими внимания предложениями. Mне довольно часто звонят футбольные агенты, представители команд, но пока что это все не то».

Полностью интервью с Мироном Маркевичем читайте здесь.

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