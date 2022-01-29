«Мариуполь» выдал результативную ничью с сербами в контрольном матче

Состоялась очередная контрольная встреча «Мариуполя» на сборе в Турции.
Аутсайдер УПЛ играл с сербским «Вождовацем». Приазовская команда дважды выходила вперед усилиями Кащука и Вьюнника. К слову, «Мариуполь» оба своих гола забил до перерыва. Но дубль Вуйновича лишил победы подопечных Остана Маркевича.
Ранее «Мариуполь» добился почетной ничьей в спарринге с донецким «Шахтером».
Напомним, что приазовцы ушли на зимний перерыв на последнем месте в таблице УПЛ, набрав восемь очков за 18 туров.
Контрольный матч
«Мариуполь» — «Вождовац» (Сербия) — 2:2
Голы: Кащук (12), Вьюнник (45) — Вуйнович, (29, 64).
«Мариуполь» (стартовый состав): Гальчук, Меличенко, Удод, Стасюк, Козик, Чех, Очеретько, Мишнев, Кащук, Свитюха, Вьюнник.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.