«Мариуполь» выдал результативную ничью с сербами в контрольном матче

Состоялась очередная контрольная встреча «Мариуполя» на сборе в Турции.

Аутсайдер УПЛ играл с сербским «Вождовацем». Приазовская команда дважды выходила вперед усилиями Кащука и Вьюнника. К слову, «Мариуполь» оба своих гола забил до перерыва. Но дубль Вуйновича лишил победы подопечных Остана Маркевича.

Ранее «Мариуполь» добился почетной ничьей в спарринге с донецким «Шахтером».

Напомним, что приазовцы ушли на зимний перерыв на последнем месте в таблице УПЛ, набрав восемь очков за 18 туров.

Контрольный матч

«Мариуполь» — «Вождовац» (Сербия) — 2:2



Голы: Кащук (12), Вьюнник (45) — Вуйнович, (29, 64).

«Мариуполь» (стартовый состав): Гальчук, Меличенко, Удод, Стасюк, Козик, Чех, Очеретько, Мишнев, Кащук, Свитюха, Вьюнник.

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