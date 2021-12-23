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«Мариуполь» разгромил «Альтаир» в матче Суперлиги

Павел Соловей
Павел Соловей
23.12.2021
20:52
Новость
Хоккей

Состоялся матч в регулярном сезоне Суперлиги по хоккею. «Мариуполь» на своем площадке принимал «Альтаир». Матч завершился уверенной победой мариупольцев со счетом 6:0.

«Мариуполь» набрал 8 очков и не отпускает в отрыв Донбасс, у которого 8 пунктов.

Суперлига по хоккею

«Мариуполь» - «Альтаир» 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 Горечишников (Тютченко, Янишевский), 06:34; 2:0 Зуев (Севанькаев, Ружников), 23:41; 3:0 Казаковцев (Твердохлебов, Алексеев, больш.), 37:16; 4:0 Щербатов (Мазур, Артамонов), 45:39; 5:0 Артамонов (Севанькаев), 47:57; 6:0 Милехин (Щербатов, Мазур), 49:46;

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