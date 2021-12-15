«Мариуполь» принял решение, продолжит ли Маркевич работу в клубе

17 января 2022 года футболисты «Мариуполя» возобновят подготовку к весенней части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, несмотря на неудачное выступление азовцев в осенней части чемпионата, кредит доверия к главному тренеру Остапу Маркевичу, не исчерпан. Это клубное руководство подтвердило на встрече с тренерским штабом перед тем, как футболисты «Мариуполя» ушли в отпуск.
По имеющейся информации, за «Мариуполь» больше не будет выступать арендованный у «Шахтера» защитник Марк Мампасси, который продолжит карьеру в московском «Локомотиве».
25 января азовцы отправятся на сбор в Турцию. »Мариуполь» планирует серьезно усилиться, чтобы весной избежать вылета из элитного дивизиона.
Напомним, что «Мариуполь» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.
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