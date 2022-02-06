«Мариуполь» победил македонскую команду на сборах в Турции

«Мариуполь» в рамках подготовки ко второй части сезона сыграл третий контрольный матч на сборе в Анталии. Соперником азовцев стал «Силекс» из Македонии.

Спарринг завершился победой мариупольцев со счетом 2:0. В составе «Мариуполя» мячи забили Гончарук и Холод.

Контрольный матч

«Мариуполь» — «Силекс» — 2:0

Голы: Гончарук, 67 (1:0). Холод, 77 (2:2).

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