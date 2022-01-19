«Мариуполь» отправится на сборы с тремя новичками

25 января «Мариуполь» отправляется на зарубежный этап подготовки - в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, снова будут выступать за «Мариуполь» вратарь Евгений Гальчук, который минувшей осенью защищал цвета «Ингульца» и защитник Алексей Быков после аренды в болгарском «Локомотиве» из Пловдива.

Попробует закрепиться в «Мариуполе» и 20-летний полузащитник Даниил Литовченко. Полтора года назад он выступал за юниорский состав азовцев, затем был арендован второлиговым «Ярудом», стал одним из лидеров команды и было принято решение возвратить его в «Мариуполь».

Покинули команду Олег Кудрик, Стефан Спировски, Станислав Микицей и Марк Мампасси.

Напомним, что на сборе в Турции футболисты «Мариуполя» проведут спарринги с «Вождовацом» (Сербия, 29 января), боснийским «Широки Брег»( 2 февраля), северомакедонским «Силексом» (6 февраля), казахстанской «Астаной» (14 февраля) и львовскими «Карпатами» (19 февраля).

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